شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بسوهاج بعد حدوث عطل ميكانيكى بجرار قطار مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة الهندسية للسكة الحديد بسوهاج، من إصلاح عطل مفاجئ للقطار 159 المميز الأقصر القاهرة عقب حدوث عطل ميكانيكى بالجرار فور وصوله مزلقان "الشيخ عطى"، دائرة قسم أول .

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمزلقان "الشيخ عطى" دائرة القسم بتعطل القطار رقم 159 مميز الأقصر – القاهرة وتم إعادة حركة السير على خطى الطالع والنازل، وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكى بالجرار وقام مسئولى هيئة السكة الحديد بضم الإمداد.

واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " 40 " دقيقة ونتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 733 ركاب "نجع حمادى – سوهاج" لمدة "35" دقيقة واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتهما.