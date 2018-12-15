شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب بسرعة مناقشة تعديل "المهن الطبية" لإضافة بدل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناشد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ،والذى تقدمت به نقابة الأطباء منذ أشهر قليلة من أجل إضافة مادة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

وقال الطاهر فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن هناك أزمة كبيرة بسبب بدل عدوى الأطباء إذ يوجد بعض الطبيبات الذين ولدوا أطفال مشوهين بسبب إصابتهم بالعدوى من المرضى خلال عملهم هذا بالإضافة إلى تعرض الأطباء يوميا للإصابة بالعدوى فى حين لا تزال قيسمة بدل العدوى 18 جنيها فقط.

وأشار الطاهر إلى أن نقابة الأطباء اقترحت فى مشروع القانون الذى قدمته، بأن تبلغ قيمة بدل العدوى من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف لتكون مقسمة طبقا لتعرض كل الفئات للعدوى وهو أمر موجود فى معظم دول العالم مطالبا مجلس النواب بسرعة مناقشة القانون حتى يتسنى للأطباء الحصول على بدل مناسب للعدوى.