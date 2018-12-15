شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذير الدكتور هانى الناظر للأطباء فى استعمال السماعة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، من استخدام السماعات الطبية للكشف على المرضى بدون تعقيمها أو تطهيرها.

وقال الناظر، فى تدوينه له عبر حسابه على "فيس بوك": "بعد أن وصل عدد الوفيات فى أمريكا ٩٩ ألف حالة وفاة سنويا بسبب إصابتهم بأنواع خطيرة من البكتريا التى تنتقل لهم نتيجة تلوث المستشفيات قام حديثا فريق طبى بحثى من جامعة بنسلفانيا بدراسة على الأدوات التى يستعملها الأطباء فى المستشفيات فاكتشفوا أن السماعة الطبية التى يستخدمها الطبيب أثناء الكشف على المرضى تحمل أنواع متعددة من البكتيريا الخطيرة".



هانى الناظر

وتابع: "حيث تنتقل تلك الميكروبات من مريض لآخر بسبب أن الطبيب يستخدم نفس السماعة للكشف علي العديد من المرضى وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم الأطباء والممرضات بضرورة تطهير السماعات بعد فحص كل مريض وقبل فحص أخر".

واختتم هانى الناظر موجهاً مناشدته للأطباء قائلاً: "وأننا بدورى أناشد جميع زملائى الأطباء بضرورة اتخاذ هذا الإجراء حفاظا على صحة المرضى".