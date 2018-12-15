زيارة الرئيس السيسي للنمسا غدا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، نبأ الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا إلى العاصمة النمساوية فيينا، والتي يعقد خلالها مباحثات على مستوى القمة مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، ويشارك فى فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه غدا إلى العاصمة النمساوية فيينا، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يعقد خلالها مباحثات على مستوى القمة مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، ويشارك فى فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن جدول زيارة الرئيس سيشهد نشاطا مكثفا، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع مستشار النمسا، يبحثان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة تعظيم التعاون الاقتصادى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، عن طريق تشجيع كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى فى النمسا على الاستثمار بمصر، فى ظل التطورات الإيجابية التى تحققت أخيرا فى مجال إصلاحها الاقتصادى.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحث - خلال استقباله مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى لشئون البنية التحتية - مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أشاد ببرنامج التعاون القائم، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك فى تمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أسهم فى مساعدة مصر فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أكد ديوب أن مصر دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرصه على المساهمة بفاعلية فى جهود تحقيق التنمية ، لا سيما فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى الناجحة التى نفذتها الحكومة.

وأكدت الصحيفة أنه وفي إطار حرص الدولة على إرساء مبدأ الشفافية، وإلقاء الضوء على المشروعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كشف تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تنفيذ 490 مشروعا تنمويا بجميع القطاعات، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019.

وأكدت الصحيفة أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أوضحت أن التقرير، الذى صدر بعنوان "حصاد مرحلة البناء فى 90 يوما"، يؤكد أنه تم تنفيذ نحو 62 مشروعا فى قطاع الكهرباء، بتكلفة بلغت 15.02 مليار جنيه، من إجمالى تكلفة 27.2 مليار جنيه للمشروعات المذكورة فيه.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام)، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أعلن فى ختام قمة للتكتل فى بروكسل، أن الاتحاد الأوروبى قرر تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا منه فى مارس المقبل من دون اتفاق.

وقال يونكر إنه "يجب على أصدقائنا البريطانيين أن يقولوا ما يريدونه عوضا عن سؤالنا عما نريد"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية ستنشر الأربعاء المقبل "كل المعلومات المفيدة عموما بما يتعلق بالاستعداد لبريكست دون اتفاق".

وأضاف أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أشارت فى كلمتها أمام القادة الأوروبيين الى "الصعوبات التى تواجهها" للحصول على مصادقة برلمان بلادها على اتفاق الانسحاب الذى أبرمته مع بروكسل، وقد طلبت منهم "ضمانات إضافية".

الجمهورية:

ومن جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان تلقي تقريرا من محافظة شمال سيناء حول الخدمات المقدمة للأهالي خلال أكتوبر الماضي خلال العملية الشاملة (سيناء 2018) تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة لأهالي المحافظة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التقرير أشار إلى أن خدمات النقل المقدمة لأهالي شمال سيناء تمثلت في توفير 12 أتوبيس نقل داخلي لنقل المعلمين إلى مدارس الشيخ زويد ونخل وتوفير أتوبيسين لتيسير التنقل على المواطنين داخل مركز بئر العبد وتوفير أتوبيسين لنقل مرضى الغسيل الكلوي الى مستشفى العريش بالمجان وتوفير اتوبيس لنقل الطلبة الى جامعة سيناء وكلية التربية الرياضية بالعريش وأتوبيسين لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من منازلهم الى أماكن عملهم وفتح الطريق من والي العريش على مدار الاسبوع دون تنسيق مسبق وتطبيق منظومة الوقود لتموين السيارات الداخلية والخارجية والتروسيكلات وسيارات الحكومة وفتح بنزينة غاز طبيعي للسيارات للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة.

وأوضح التقرير أن شهر أكتوبر شهد صرف 301 ألف و800 جنيه من ديوان عام المحافظة لـ134 حالة كمساعدات إنسانية ومساعدات عينية تمثلت في توزيع 35382 شنطة مدرسية من اجمالي 60000 شنطة مقدمة من اليونيسيف لطلبة المدارس الابتدائية وصرف السلع التموينية للمنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد لإجمالي 12081 بطاقة لصرف الدقيق والسلع التموينية ، فضلا عن أنه جار توزيع 10 أطنان لحوم مقدمة من وزارة الاوقاف.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن مجلة "فوربس" الأمريكية سلطت الضوء على قيام الزيمبابوي سترايف ماسيوا أغني رجل في زيمبابوي باستثمار 400 مليون دولار في مصر في مراكز البيانات وشبكة البنية التحتية علي مدار السنوات الثلاث المقبلة في شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات وذلك خلال الإعلان عن هذه الخطوة في شرم الشيخ على هامش مؤتمر أفريقيا.

وقال ماسيوا إن الاتفاق تم توقيعه للاحتفال باكتمال شركة الاتصالات التي يمتلكها والتي تربط 13 دولة أفريقية بأكبر من 60 ألف كيلو متر من كابلات الألياف البصرية وستكون هذه الشبكة مهمة بالتأكيد في جلب الألياف إلي الخدمات المنزلية لملايين من الناس في أفريقيا خلال السنوات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي المصري أعلن أن حجم القروض التي ضختها بنوك السوق المصري سواء الوطنية أو الوافدة يقدر بنحو 193 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018 أي خلال فترة 9 أشهر حيث سجلت محفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك في نهاية ديسمبر 2017 نحو 1.453 تريليون جنيه، ارتفعت إلي 1.646 تريليون في نهاية سبتمبر 2018.

وأضاف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، أن حجم القروض التي ضختها البنوك تصل إلى 193 مليار جنيه تشمل أرصدة اقراض الحكومة وغير الحكومة حيث تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والقطاع العائلي إلي جانب أنها تشمل أرصدة اقراض بالجنيه أو العملات الأجنبية الأخري المختلفة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، إن وزارة الخارجية الروسية أبدت استعداد موسكو لمناقشة عمليات التفتيش المتبادلة مع الولايات المتحدة، من أجل إنقاذ معاهدة القوي النووية متوسطة المدي التي أعلنت واشنطن أنها ستنسحب منها.

وقال فلاديمير يرماكوف المسئول في وزارة الخارجية الروسية ان موسكو ترفض تماما أي عمليات تفتيش تتم لديها بشكل أحادي الجانب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة وتبني مخزونها النووي "حتي يعود الناس إلى رشدهم" في إشارة إلي ما وصفه بالانتهاك الروسي لبنود الاتفاقية.

أخبار اليوم:

بدورها،ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، إن جون ماجوفولي رئيس تنزانيا أكد أن مشروع سد روفيجي الذي ستقيمه تنزانيا كان حلم الدولة التنزانية منذ ٤٠ عاما ولم يتحقق إلا على يد شركات مصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال ماجوفولي إن اختيار شركة مصرية لبناء السد يعد تأكيدا على عمق العلاقات المصرية - التنزانية خاصة أن شركات كبرى تقدمت لبناء السد إلا انه تم اختيار الشركة المصرية لما تتمتع به مصر من قدرة على انجاز المشروعات القومية في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وأضاف رئيس تنزانيا أن علاقة اخوة تربطه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وان ما يحدث في مصر يعد نهضة تنموية غير مسبوقة تحفزنا لتحقيق مثل هذه النهضة في تنزانيا وان افريقيا في الفترة القادمة ستشهد تكاملا بين دولها في ظل قيادة مصر للاتحاد الافريقي.

وأكدت الصحيفة أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أعرب عن تقديره لدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال إن مصر تعتبر نموذجا يحتذى به في تحمل المسئولية تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف المستشار النمساوي، في حوار مع الصحيفة أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفيينا بعد غد سوف تشهد التوقيع علي اتفاقيات اقتصادية ومالية جديدة تستهدف دعم التعاون المشترك بين البلدين، وأن حركة السياحة النمساوية لمصر ارتفعت بنسبة ١٠٠٪ خلال السنوات الاخيرة وأن مصر تعتبر من اكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الشرق الاوسط وأفريقيا،وهناك ٦٠٠ شركة نمساوية تستثمر في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن النمسا تستضيف بعد غد منتدي (أفريقيا/ أوروبا)، والذي يهدف لبحث التعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية في مجال الابتكار كما يناقش سبل تمويل المشروعات الزراعية الناشئة وتوفير الطاقة المستدامة لتحسين ظروف الدول الافريقية، ويحضر الرئيس السيسي فعاليات المنتدي والذي سيتم خلاله التركيز على الامكانات غير المستغلة لتعميق الشراكة في مجالات التجارة والتبادل التكنولوجي.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة أعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بتكلفة 8 مليارات جنيه علي مساحة 800 فدان، مضيفاً أنه تم حاليا البدء في تنفيذ 32 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة بتكلفة إجمالية للمشروع شاملة المرافق والطرق تصل إلي 11 مليار جنيه، نظرا لكثافة الإقبال على حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، إضافة إلى تنفيذ 4200 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 72%.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم)، أن تقارير إعلامية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين صهره جاريد كوشنير، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بعد استقالة كبير موظفي البيت الأبيض للانضمام إلي حملة الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتجاجات "السترات الصفراء" كلفت‬ الاقتصاد الفرنسي نحو 1.1 مليار دولار منذ بدايته الشهر الماضي، بحسب اتحاد الغرف التجارية الفرنسي ومع ذلك تحاول العاصمة الفرنسية باريس الوقوف مرة أخرى على قدميها بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت فرنسا،حيث تم إعادة فتح المواقع السياحية في باريس، وقام العمال بتنظيف الزجاج المكسور بعد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي خلفت 71 جريحا علي الأقل بباريس.

وأضافت أن حواجز الطرق ومظاهرات عطلات نهاية الأسبوع المتتالية وأعمال الشغب في باريس وغيرها من المدن الفرنسية أدت إلى خلو رفوف محلات السوبر ماركت، وأوقفت المتسوقين عن شراء هدايا عيد الميلاد، وأفزعت السياح الذين قرر الكثير منهم تغيير وجهته.. وصرحت آن هيدالجو، عمدة باريس، بأنها تقدر الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات بباريس وحدها بما بين 3 إلى 4 ملايين يورو.