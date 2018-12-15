اليوم.. وزير الآثار يعلن كشفًا جديدًا في سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، كشفًا أثريًا جديدًا بجبانة سقارة وصفه بـ"الهائل"، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من سفراء دول العالم بمصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الكشف المقرر إعلانه يعتبر الأكثر تميزا هذا العام لبعثة أثرية مصرية.

وأضافت الوزارة، أنه يلي إعلان الكشف الأثري جولة إلى مقبرة ميريروكا والذي كان يشغل منصب وزير ورئيس القضاة في عصر الملك بيبي.

يذكر أن وزير الآثار، أعلن أن العام الحالي 2018 سيختتم باكتشاف أثري هائل، ويضيف الاكتشاف لمصر وللعالم كثيرا، كما سيحدث أثرا إيجابيا في الترويج الأثري والسياحي لمصر.