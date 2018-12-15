أخبار مصر | "قومي المرأة" يهنئ المرأة البحرينية لاعتلاء رئاسة مجلس النواب لأول مرة في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يهنئ المرأة البحرينية لاعتلاء رئاسة مجلس النواب لأول مرة في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الى دولة البحرين حكومة وشعبا على الانجاز التاريخي الذي حققته بانتخاب مجلس النواب البحرينى الاعلامية والناشطة الاجتماعية فوزية زينل لرئاسة المجلس كأول امراة في تاريخ مملكة البحرين تعتلي هذا المنصب .

واعربت مايا مرسي عن سعادتها بالحراك الذي يشهده وضع المرأة العربية خلال هذه الفترة في المنطقة ، مشيده بالانجاز الذي حققته السيدة فوزية زينل لتنضم الى قائمة الرائدات في الوطن العربي ،الي جانب الاماراتية امل القبيسي التى فازت في انتخابات 2015 برئاسة المجلس الوطنى الاتحادي بالتزكية ، لتنفرد بلقب اول امرأة تراس برلمانا عربيا ،إضافة الى السيدة هديه خلف التى رأست مجلس الشعب السوري عام 2016 بالتزكية ، وهو امر يشعرنا بالفخر كشقيقات عرب ،تجمعنا نفس الامال والتطلعات ، وتواجهنا نفس العقبات والتحديات ، معربه عن فخرها بالمرأة البحرينية، متمنية النجاح والتوفيق للسيدة فوزية زينل ومستقبل افضل للمرأة العربية .

جدير بالذكر أنه يأتي انتخاب السيدة فوزية زينل في ضوء حالة الحراك النسوي والسياسي الواسع بالبحرين في الآونة الأخيرة ، حيث سبقها فوز 6 سيدات في الانتخابات النيابية التى اقيمت الشهر الماضي من بين 40 مرشحا ،في انتخابات سجلت اعلى نسبة مشاركة تجاوزت 67% من اجمالى القاعدة الانتخابية