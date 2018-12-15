شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقابلة الأئمة المرشحين للتدريب بـ"الأكاديمية الوطنية للشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف المقابلة النهائية للأئمة المرشحين للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب مع وزير الشباب اليوم السبت بمسجد النور بالعباسية، وهم: م الاسم والمديرية

1. أسامة فكرى فخرى الجندى الديوان العام

2. خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد الديوان العام

3. عبد الفتاح عبد القادر جمعة النجار الديوان العام

4. عبد الفتاح محمد العزب على الديوان العام

5. كمال محمد على سيف الديوان العام

6. إبراهيم شعبان عبد الله مرشدى القاهرة

7. أحمد محمد أحمد عبد العال علوان القاهرة

8. حمادة نصر أمين عبد الظاهر القاهرة

9. حمدي محمد السيد محمد القاهرة

10. على الله شحاتة الجمال القاهرة

11. محمد الكومي محمد المهدى القاهرة

12. محمد محمود محمد الخزامى القاهرة

13. ياسر مغاورى عبد الحميد عمر القاهرة

14. يسرى محمود شفيق عزام القاهرة

15. عبد الحميد أحمد عبد الحميد طايل الإسكندرية

16. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الإسكندرية

17. عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية

18. عبد الله عادل الصاوى أحمد بدر الإسكندرية

19. أحمد صلاح علي محمد الإسماعيلية

20. أحمد عبد الهادى على محمد الإسماعيلية

21. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكى الإسماعيلية

22. طاهر عوض عبد الحميد محمد أسوان

23. محمد رمضان جابر خليل أسيوط

24. محمد فتحي بدوي عارف أسيوط

25. إبراهيم فكرى عبد اللاهى البحر الأحمر

26. إبراهيم فؤاد كامل عرابى البحر الأحمر

27. جمعة محمد عبد المجيد التحمودى البحر الأحمر

28. إبراهيم محمد محيى الدين إبراهيم البحيرة

29. إسماعيل إبراهيم محفوظ خلف الله البحيرة

30. محمد رجب عبده خليفة البحيرة

31. محمد منصور محمد هبالة البحيرة

32. أحمد وحيد محمود مرداش جنوب سيناء

33. أشرف حسين عبد الناصر أحمد جنوب سيناء

34. علي عمر عبد الفتاح جنوب سيناء

35. كرم محمد علي فراج جنوب سيناء

36. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

37. يوسف محمد محمد علي عثمان الجيزة

38. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية

39. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين الدقهلية

40. مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى الدقهلية

41. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط

42. سمير محمد صابر سليم دمياط

43. السيد محمد حسن عطية الشرقية

44. محمد حامد علي الصادق شمال سيناء

45. ياسر حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربيـة

46. عبد الرحمن عبد الله إمام عليان الفيوم

47. سامي محمد حسانين أحمد البطح القليوبية

48. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي القليوبية

49. محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ

50. محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد



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