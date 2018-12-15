شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات.. استكمال محاكمة البلتاجى لسخريته أثناء سماع شهود "اقتحام الحدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتهمة إهانة المحكمة من خلال الضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود"، فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، حيث قيدت المحكمة هذه التهمة ضد البلتاجى كجنحة مستقلة تتمثل فى إهانة هيئة قضائية. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى. وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى"، فاعتبرت المحكمة الضحك ازدراء للمحكمة، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملاً بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

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