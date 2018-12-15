شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قرية «مجاويش» بالغردقة لتطويرها بعد ٤٠ عاماً من الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم أعمال تطوير قرية «مجاويش» بالغردقة، بالتزامن مع مغادرة آخر فوج سياحى أوكرانى موجود بها، ويضم 50 أوكرانيًا.

وحسب مسؤولى شركة مصر للسياحة، فى تصريحات صحفية، تأتى أعمال مشروع تطوير القرية ضمن برنامج الحكومة لاستغلال الأصول المملوكة للدولة من خلال الشراكة مع شركة «وادى دجلة» العقارية، التى تم التعاقد معها كشريك للتطوير، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و200 مليون جنيه، مقابل الحصول على عائد مالى يصل إلى 670 مليون جنيه بحد أدنى مضمون 450 مليونًا سنويًّا، لافتين إلى أن أعمال التطوير تأتى بعد نحو 40 عامًا من افتتاح القرية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستقبالها مئات الآلاف من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وقال محمد محمود، أحد العاملين القدامى، إن القرية أُنشئت عام ١٩٧٩، واستقبلت العديد من المشاهير والشخصيات السياسية والفنية والعامة، بداية من الرئيس السادات الذى تم إطلاق اسمه على شاليه لايزال يحمل الاسم حتى الآن، ونزل به عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والفنانين خلال زيارتهم للقرية، كما شهدت تصوير عدة أفلام ومسلسلات، وعُقدت بها عدة مؤتمرات، ولفت إلى أنه قبل أسابيع قليلة من تنفيذ قرار الإغلاق وصلت نسب الإشغال بالقرية نحو 75%.

يُذكر أن مساحة قرية مجاويش تبلغ نحو 465 ألف متر مربع، وطرحتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للتطوير واستغلال الأرض الفضاء للقرية التى تبلغ مساحتها 375 ألف متر مربع بنظام المشاركة العقارية، بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالغرف والمطاعم وحمامات السباحة، وصولا إلى إقامة منشآت تجارية وترفيهية وناد رياضى، وأن خطة تنفيذ جميع مراحل المشروع تستغرق من ٣ إلى ٥ أعوام، وانتهت المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة ممدوح محمدى، وشركة مصر للسياحة، برئاسة رشاد رفاعى، برعاية وزارة القوى العاملة، لإبرام اتفاقية للعمل تقضى بصرف جميع الأجور المادية والميزات العينية للعاملين بالقرية خلال سنوات التوقف الثلاث.