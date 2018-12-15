شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الفرنسية تتبنى حملة «مصر نظيفة» التى أطلقتها «المصرى اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، تبنى مبادرة الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادى - المشرفة على ملحق (أيقونة) بـ«المصرى اليوم»، بعدما خصصت مقالها الأسبوعى فى الملحق الذى يصدر كل سبت على مدى شهرين عن المشكلة الخاصة بقضية النظافة العامة فى مصر ومن ضمنها أزمة القمامة، حيث طالبت بإطلاق حملة قومية للنظافة «مصر نظيفة» خلال العام المقبل، ووجهت نداءات مباشرة إلى وزيرى البيئة والتنمية المحلية، بهدف الإسراع بالتدخل العاجل لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة وباقى المحافظات.

وفى استجابة سريعة لحملة الكاتبة الصحفية، قررت الغرفة تقديم جميع أشكال الدعم الكامل لتبنى المبادرة، والعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع أفكارها حيز التنفيذ فى أسرع وقت، إيمانًا منها ومجلس إدارتها بأهمية دور المؤسسات الحكومية والأهلية فى خدمة قضايا المجتمع، خاصة فى ظل ما أشارت إليه خلال حملتها إلى أهمية النظافة ودورها فى النهوض بالمجتمع، وما تترتب عليه هذه المشكلة والسلوكيات السلبية من خطورة على الدولة بأكملها.

وعقدت الغرفة التى تضم نخبة كبيرة من رجال الأعمال والصناعة، عددًا من الاجتماعات، أعقبها لقاء مع الكاتبة فى حضور رئيس الغرفة وجميع الأعضاء، حيث تم الاتفاق خلاله على أن يتم تقديم كل الجهود من أجل تبنيها هذه الحملة التى سيعقد بشأنها مؤتمر موسّع خاص تتولاه الغرفة فى بدايات الشهور الأولى من العام الجديد.

وأكد محمود القيسى، رئيس الغرفة، وحسن بهنام، المدير التنفيذي للغرفة، أن الحملة ستشمل الجهات الحكومية المنوطة بوضع حلول عاجلة للمشكلة، علاوة على السفارات الأجنبية الأخرى فى القاهرة، والغرف التجارية الأوروبية والأمريكية وعدد من البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، ووكالة التنمية الفرنسية (AFD) ووزارات (البيئة والصحة السياحة والاستثمار)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

يُذكر أن الحملة الصحفية الموسّعة التى أطلقتها المشرفة على ملحق «أيقونة»، على مدار شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لاقت ترحيبًا واسعًا على المستويين الرسمى والشعبى وبين رجال الأعمال والكتّاب الذين أكدوا أهميتها واعتبروها من بين أهم الحملات الصحفية التى تم إطلاقها فى السنوات الأخيرة، كما لاقت اهتمامًا بالغًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى طالب مستخدميها الحكومة بالإسراع بتبنى الحملة، حفاظًا على وجه مصر الحضارى وإيمانًا منهم بأهمية التوعية بالنظافة والتحذير من السلوكيات التى تسىء إلى صورة المجتمع.