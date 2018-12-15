شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء سحب ملفات التعيين بوظيفة "مندوب مساعد" فى مجلس الدولة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى مجلس الدولة، اليوم السبت، من تلقى طلبات سحب أوراق التقدم لوظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017 . واشترط المجلس فيمن يتقدم لهذه الوظيفة ما يلى: - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد - ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات. - تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة. - ثبوت لياقته الطبية. - اجتياز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس. وخضع سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة بداية من الأربعاء الماضى 5 ديسمبر وحتى اليوم السبت 15 ديسمبر .

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء سحب ملفات التعيين بوظيفة "مندوب مساعد" فى مجلس الدولة.. اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .