شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال الترميم الدقيق لآثار ومتاحف مصر العليا بالأقصر × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا بقيادة عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير الإدارة على مدار الأسابيع الماضية، بأيادٍ مصرية خالصة فى أعمال الترميمات والتطوير وإظهار الألوان فى معابد الأقصر والكرنك ومقبرة داخل منطقة آثار القرنة، وذلك لخدمة السياحة والتاريخ الفرعونى والتأكيد على أن المرممون المصريون قادرون على تجميل معابدهم بأياديهم دون الاستعانة بأيادٍ أجنبية، وحمايتها من الاندثار بكل قوة وتميز، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل تلك الترميمات وأعمال رجال الآثار بالأقصر فى خدمة المعابد والمقابر الفرعونية:

1- رجال الترميم نفذوا أعمال الترميم والتطوير لمعبد الأوبت بمعابد الكرنك.

2- جرى استكمال أعمال الترميم بالمعبد داخل الصالة المركزية والعمودين فى صالة الأعمدة.

3- تمت أعمال التنظيف الميكانيكى ثم بدأت أعمال التنظيف الكيميائى عن طريق وضع كمادات مكونة من 6% كربونات أمنيوم و2% أديتا و2% كربوكسى ميثيل سيليلوز.

4- تمت تقوية الأجزاء الضعيفة باستخدام البارالويد وتم لصق الأجزاء المنفصلة والتى لا تزال فى مكانها باستخدام الأرالديت السائل 1092 عن طريق الحقن.

5- تم لصق الأجزاء المنفصلة تماماً باستخدام الأرالديت 1306 بعد تنظيفها وتقويتها وتمت أعمال ملء الشروخ والفجوات فى الفناء المفتوح بعد الانتهاء من البوابة.

6- فى معبد الأقصر تم الانتهاء من ترميم وإعادة تركيب تاج تمثال الملك رمسيس الثانى المنحوت من الجرانيت الوردى الموجود فى الجهة الشرقية الجنوبية بصالة الملك رمسيس الثانى.

7- التاج مثقول وموجود على مصطبة بجانب التمثال منذ فترة طويلة تم تنظيفه وتركيبه فى مكانه الأصلى وترميم واستكمال الشروخ والفجوات.

8- التعامل بالتمثال بمونة مناسبة للأثر من حيث اللون والتجانس وأصبح التمثال بحالة جيدة.

9- يجرى تنظيف وترميم الجدار الغربى من صالة الزورق المقدس بمنطقة قدس الأقداس.

10- إزالة "السناج"، وبقايا دم "الوطاويط"، وبقايا فضالات الطيور وجميع المواد العالقه بها بصالة الزورق المقدس

11- تم العمل فى ترميم مقبرة "حوى TT28 " بمجال إزالة الأملاح المتكلسة أسفل الجدران ومنها إزالة أملاح ميكانيكا باستخدام الأزميل وشاكوش لإزالة الطبقة السميكة.

12- استخدام مادة "سيبولايت" المعالج كيميائيا - لا تحتوى على أملاح - لإزالة الطبقة الرقية والأملاح من الداخل.

13- فى مجال تثبيت الحواف بالمقبرة تم ملئ الحواف باستخدام مونة تحاكى لون الأثر للحفاظ على الحواف من التساقط.