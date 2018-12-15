شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ندوات إرشادية لـ6 محاصيل خضر وفاكهة لزيادة وجودة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال مركز البحوث الزراعية، والقطاعات والإدارة التابعة للوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنظيم الندوات الإرشادية لمحاصيل الخضر والفاكهة للحفاظ على جودة محاصيل الخضر والفاكهة، سواء للاستهلاك المحلى أو زيادة القدرة التصديرية لها بما يساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن تلك الندوات الهدف الرئيسى لها الحفاظ على جودة محاصيل الخضر والفاكهة، سواء للاستهلاك المحلى أو زيادة القدرة التصديرية لها بما يساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد.

وأضاف تقرير مركز البحوث الزراعية، أن معهد البساتين انتهى من تنفيذ 4 ندوات إرشادية منها، خلال الإسبوع الأول من هذا الشهر، لافتا الى أنه تم عقد ندوة حول أهم المشاكل التى تعترض مزارعى البطاطس وكيفية التغلب عليها بمديرية الرزاعة فى محافظة دمياط، فضلا عن ندوة حول خدمة ورعاية أشجار الزيتون بمديرية الزراعة فى محافظة البحيرة، وندوة بعنوان: التداول الأمثل للفراولة فى مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، كذلك تم اليوم الأربعاء عقد ندوة حول معاملات البذور بالمواد النانونية فى مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أنه سيتم تنظيم ندوة حول عمليات الخدمة الشتوية لأشجار البرقوق بمديرية الرزاعة بالنوبارية اليوم السبت ، فضلا عن ندوة حول الممارسات الزراعية الجديدة وتحسين صفات الجودة فى الحبوب العطرية بمديرية الزراعة فى محافظة أسيوط يوم 17 ديسمبر، كذلك ندوة إرشادية حول الخدمة الشتوية فى مزارع الموالح بمديرية الزراعة فى محافظة الغربية يوم 18 ديسمبر .

وأضاف أنه سيتم أيضا عقد ندوة حول رعاية وإنتاج الموز بمديرية الزراعة فى محافظة بنى سويف يوم 19 ديسمبر، فضلا عن ندوة تحت عنوان: المعاملات الزراعية الهامة فى حماية طماطم العروة الشتوية من البرودة وزراعة العروة المحيرة بمديرية الزراعة فى محافظة الشرقية يوم 23 ديسمبر، كذلك ندوة حول كيفية إنتاج ومواصفات الطماطم الشيرى بمديرية الزراعة فى محافظة القليوبية يوم 24 ديسمبر.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا تنظيم ندوة حول التداول الأمثل لثمار الموز بمحطة بحوث القناطر الخيرية يوم 25 ديسمبر، وندوة حول زراعة وإنتاج المحاصيل الورقية بمديرية الزراعة بالجيزة يوم 26 ديسمبر، فضلا عن ندوة حول أهمية الانفاق البلاستيكية المنخفضة للخضر بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية يوم 30 ديسمبر.