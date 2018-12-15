محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ثاني أكبر محطة لتحلية مياه البحر في مصر بمدينة الطور في جنوب سيناء. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس 528 وحدة سكنية جديدة من الإسكان الاجتماعي بمدينة أبورديس، عبر الفيديو كونفراس.

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يفتتح أكبر ثاني محطة لتحلية مياه البحر في الطور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .