شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يتصدى اليوم لمشكلة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمر صحفى اليوم السبت تحت عنوان: "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية. ومن المقرر حضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلى المجتمع المدنى.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أطلقت مشروع 2 كفاية لمواجة الزيادة السكانية، حيث يستهدف المشروع مليون و148 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج "تكافل" لديها "ثلاثة أطفال أو أقل" فى عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، كما تم افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى للحد من الزيادة السكانية.

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