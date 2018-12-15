شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الأسنان التكميلية بالمحافظات.. 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح باب الترشح بالانتخابات التكميلية بالمقاعد الشاغرة، بالنقابات الفرعية، وذلك بدءا من الخميس 20 ديسمبر الجارى، وحتى الأحد 30 من الشهر نفسه، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم الخميس 21 مارس 2019 بمقار النقابات الفرعية.

ويتم إجراء الانتخابات على مقاعد: رئيس النقابة الفرعية بدمياط، مستوى فوق 15 عام نقابة الفيوم، وفوق 15 عام نقابة الجيزة، وتحت 15 سنة نقابة الجيزة، وتحت 15 سنة محافظة مطروح.

ويتم استقبال طلبات الترشح بمقار النقابات الفرعية، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة تاسعة صباحا، وحتى الثالثة مساء.