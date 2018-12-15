شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للقوى العاملة اليوم لتسليم هويات المصريين مستحقى معاشات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة ، وذلك بحضور وفد من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للإعلان عن تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال الوزير: إنه من المقرر أن يقوم الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التى تمتد لمدة أسبوع ، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون في حوزتهم.

وشدد وزير القوي العاملة، علي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذى توقف طويلا ، وبما يضمن عدم إغفال أى حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وأردف "سعفان" قائلا: إن الوزارة سبق أن أكدت أنها علي اتم استعداد لتذليل أية معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أى غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها.

يضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.