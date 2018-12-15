شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد عن تكريم الرئيس لـ"سيدة الميكروباص": تكريس لأهمية عمل المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة الميكروباص، وقبلها سيدة التروسيكل، هو تكريم للعمل والكفاح وتكريم لكافة النماذج التى تمثل التحدى لكل الظروف الصعبة.

وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة الميكروباص، هى رسالة إلى كل مسئول خاصة فى المحافظات حول ضرورة الاهتمام بقيمة العمل خاصة لمن يعملون فى أعمال شاقة لتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم.

ولفتت الكاتبة سكينة فؤاد، إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة الميكروباص، هو تكريم للمرأة المصرية، وفتح الطريق أمامها لأنها تمثل عصب الحياة ومصر كلها.