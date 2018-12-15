شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح محطات تحلية مياه.. وتسليم 1067 وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم افتتاح محطات تحلية مياه البحر بمدينة أبورديس وطور سيناء، وتسليم 1067 وحدة سكنية اليوم السبت.

وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن محطة تحلية مياه الطور بطاقة إنتاجية قدرها 30 ألف م3 يومياً وبتكلفة 554 مليون جنيه، وتغطى احتياجات مدينة طور سيناء وجزء من احتياجات شرم الشيخ وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما يتم افتتاح 78 عمارة سكنية بإجمالى 1067 وحدة بمدن رأس سدر 256 شقة، وأبوريس 416 شقة، ومدينة دهب 324 شقة، ومدينة طابا 32 شقة، ومدينة سانت كاترين 40 شقة.



