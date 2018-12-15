البابا تواضروس يقترح مبادرة لتطوير الحياة الثقافية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

اقترح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تبني مبادرة ثقافية تهدف لتطوير الحياة الثقافية والمعرفية بالمحافظة.

وقال البابا تواضروس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الكنيسة الرسمية "مي سات"، إنه يقترح تبّني مبادرة ثقافية لشباب المنيا، يقدمون من خلالها اقتراحات عملية لتطوير الحياة الثقافية والمعرفية والمجتمع داخل المحافظة.

وأوضح بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أن "المبادرة تهدف لخلق أفكار عملية قابلة للتطبيق، سواء على مستوى القرية أو النجع أو الضاحية، وتقدم أفكارًا قابلة للتنفيذ وتساهم في المجتمع المنفتح السوي الجيد، وتبني الشعب".