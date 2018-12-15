اليوم.. افتتاح أعمال مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبوالريش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبو الريش الياباني، اليوم السبت. وشهدت الفترة الأخيرة، افتتاح الوزير وحدات جديدة بكلية الطب جامعة عين شمس، وأخرى بمستشفيات الجامعة.

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