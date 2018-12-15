"الجنايات" تستكمل محاكمة "البلتاجي" في إهانة القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، جلسة جنحة إهانة القضاء المتهم فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وكانت المحكمة خلال جلسة الاستماع لشاهدي الاثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لاحظت أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وقدمت نيابة أمن الدولة العليا، خلال الجلسة الماضية في 2 ديسمبر، ما يفيد بندب أحد المحامين بالحضور مع المتهم محمد البلتاجي، لنظر اتهامه بإهانة القضاء، وخاطبت النقابة الفرعية وتم ندب المحامي عاطف عبدالحي المحامي بالنقض مع المتهم.

كما قدمت بيان منسوب لقطاع السجون سجن شديد الحراسة يتضمن بيان بالقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد المتهم، وهي القضايا 1990 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 20 عاما، و12056 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 15 سنة، والجناية رقم 7254 لسنة 2013 جنايات قليوب، والمقيدة بكلي جنوب بنها، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، جناية رقم 11531 لسنة 2013جنايات الجيزة، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد.

والجناية رقم 9535 جنايات مصر الجديدة والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، 345 لسنة 2014 جنايات الاسماعيلية (عسكرية)، المحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، والجناية رقم 201 لسنة 2014 جنايات العسكرية السويس، والمحكوم فيها حضوريا 10 سنوات بالسجن المشدد، والقضية رقم 478 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، والمحكوم فيها بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات 7673 لسنة 2018 جنح المعادي بالحبس لمدة سنتين، والقضية رقم 2439 لسنة 2018 بالحبس عام.