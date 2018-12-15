شكرا لقرائتكم خبر عن البابا عن حادث المنيا: ننتظر إجراءات «سريعة وحاسمة وقوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التشدد مع الفقر وضيق الأفق ينشئ بيئة خصبة للإرهاب. وأضاف أن المنيا تعاني من نقص في التنمية وتحتاج إلى معاملة خاصة وتكثيف في المشروعات سواء التعليم أو الثقافة أو التنمية وأن تكرار الحوادث ونقاط التوتر في المنيا يستدعي تدخل المسؤولين.

وعن حادث المنيا الأخير قال البابا في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن «الأمر في يد القضاء، وننتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية للحادث الأليم. ونتابع الأمور مع الأنبا مكاريوس ومع المسؤولين المعنيين، عماد وابنه لهم صيت حسن ورصيد طيب وعلاقات طيبة مع الجميع».

وعن المشكلات التي تواجه الكنيسة والمسيحيين قال: «نحن نعمل في هدوء والأمور تحتاج إلى التعقل ونتعامل مع كل موقف في حدود، الله ضابط الكل محب للبشر بدون استثناء وفي نفس الوقت صانع الخيرات نحن نعيش هذا الإيمان. والكنيسة عبر عشرين قرن من الزمان تمر بمثل هذه الأحداث، ولكنها مازالت قوية».

وعلق على اتهامات البعض بتأخر الكنيسة في التعليق على الأحداث: «نحن ندقق في بياناتنا ولا نقول كلامًا إلا بعد تدقيق وفحص والبعض يعتبر أن هذا تأخير ولكنه تدقيق».