شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل محمد صلاح لأهل قريته بعد فوزه بجائزة BBC؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، بفوز محمد صلاح ابن القرية بجائزة قناة BBC كأفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، ووزع الأهالي الشربات والعصائر.

وقال الحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، إنه ذبح عجل عقب إعلان النتيجة لأن نجله طالبه بذبح أكبر عجل في مزرعته وتوزيعه على أهالي القرية بعد فوزه بالجائزة.

وأضاف غالي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه خلال شهور قليلة سيحضر صلاح إلى القرية لافتتاح معهد محمد صلاح الأزهري ووحدة الإسعاف التي تبرع بها.

وكشف أنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات وخلال أسابيع قليلة سيتم تسليم المعهد إلى المنطقة الأزهرية، موضحا أن جمعية محمد صلاح الخيرية ملتزمة بتقديم الدعم إلى القرية وأن نجله يتابع بنفسه الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية.