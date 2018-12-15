شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلق على حادث المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث المنيا «مؤلم وغريب»، وقدّم تعازيه للشهيدين عماد كمال وديفيد عماد، مضيفًا: «أعلم بالسيرة الحسنة للشهيدين وعلاقتهم الطيبة بالجميع».

وتابع البابا في حواره مع قناة الكنيسة: «نتابع الحادث منذ بدايته مع نيافة الأنبا مكاريوس وهو أمر خطير وسيكون بيد القضاء، نعمل في الكنيسة من خلال منظومة لمتابعة ما يحدث في كافة الإيبراشيات من خلال أسقف كل إيبراشية وأيضا المسؤولين في كل محافظة».

وأردف: «مشاكلنا بنواجهها بالصلاة والحكمة وأيضا الصبر والتواصل مع المسؤولين، كل شهداءنا عبر الزمن كانوا يتقدموا للاستشهاد وهم في ملئ الفرح، الكنيسة كيان روحي قديم مبني على شعب فهو كيان شعبي بلا اتجاهات سياسية وله مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع».

وقدم البابا مبادرة ثقافية يتبناها المكتب البابوي لكل شباب المنيا لتقديم اقتراحاتهم من أجل تطوير الحياة الثقافية والمجتمعية لمساعدة المنيا.

يذكر أن قبطيين اثنين قُتلا على يد خفير أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا قبل يومين.