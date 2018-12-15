شكرا لقرائتكم خبر عن "يا شط الهوا".. شاطئ جديد فى الإسكندرية بطول 2 كيلومتر بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطئ، أنه فى عام 2020 سيتم خلق شاطئ جديد فى محافظة الإسكندرية، بطول 2 كيلو متر وعرض 30 مترًا، وذلك فى المنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة، نتيجة أعمال الحماية الشواطئ التى تنفذها الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى.

وأضاف السعدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع الذى يتم تنفيذه حالياً يشمل إنشاء سلسلة من الحاجز الغاطسة لحماية طريق الكورنيش فى المسافة من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة 181 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ حواجز غاطسة موازية لخط الشاطئ على بعد 300 متر من خط الشاطئ وأعمال تغذية بالرمال ستعمل على خلق شاطئ جديد بطول 2 كيلومتر وعرض 30 مترًا.

وأوضح تقرير كانت الهيئة قد أصدرته فى وقت سابق، أنه تم إنفاق استثمارات زادت على الـ 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار إضافة إلى العائد الاجتماعى والبيئى.

ولفت التقرير، إلى أن تلك الاستثمارات تأتى لمواجهة لزيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن تلك المشروعات أدت إلى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضى جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.