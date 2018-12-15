شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد: امتحانات النقل تشهد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة لبعض الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالمرحلتين الأساسية والثانوية تشهد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معًا لبعض الصفوف، على رأسها الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد للثانوية التراكمية، وأيضًا الصف الثانى الثانوى فى اللغة العربية والصف الرابع الابتدائى والخامس وبعض الصفوف الأخرى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن دمج ورقتى الأسئلة والإجابة يساهم تحقيق نواتج التعلم للطلاب من خلال تغيير نمط الأسئلة وتركيزها على الفهم والاستذكار أكثر من الحفظ والتلقين، وأيضًا فى إطار تحقيق متعة التعلم وتغيير التعلم إلى الأفضل بما يتماشى مع استراتيجية بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم المصرى.

وأوضحت الوزارة، أن دمج ورقتى الأسئلة والإجابة يحقق مصلحة الطالب فى الاستفادة بوقت الامتحان بالإجابة مباشرة عن الأسئلة دون نقلها إلى كراسة الإجابة فى النظام القديم، إضافة إلى أن الأسئلة ستكون مناسبة للمساحة المتروكة أسفل كل سؤال للإجابة عليه، كما أنها تساهم فى تصحيح كراسات الإجابة بسهولة وتسهل على المعلمين الأمر.