شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: توجيه دعوات لرؤساء الدول لحضور احتفالية مئوية ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه فى إطار استعدادات الحزب لمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد، التى يجهز لها الحزب فى شهر مارس المقبل، سيتم توجيه دعوات بالحضور لكل رؤساء وزعماء الدول العربية والأفريقية، وقيادات الدولة المصرية، ورؤساء الأحزاب والسفراء وغيرهم من المسئولين، وذلك فى أكبر احتفالية يستعد لها حزب الوفد من الوقت الحالى.

وأضاف رئيس حزب الوفد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاحتفالية ستشهد العديد من الفعاليات قبلها، لافتًا أن هناك اجتماعات تعقد ومستمرة مع الشباب فى المحافظات لسماع أفكارهم ومقترحاتهم حول تجهيز الاحتفالية، بالإضافة إلى تكليف لجنة مختصة لهذا الأمر تتولى الاستعدادات الكاملة لمئوية ثورة 19.