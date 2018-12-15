شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لـ12 ساعة بسبب أعمال مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "ميدان تريومف، ميدان هليوبوليس ومتفرعاته، شارع الحجاز، خلف نادى النصر، وضعفها عن منطقة الـ7 عمارات، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 9 مساء اليوم نفسه، نظراً لقيام الشركة بعمل لحامات على خط المياه قطر 500 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.