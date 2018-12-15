شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد تطوير مناهج المدارس المجتمعية لتواكب خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك خطة لتطوير مناهج المدارس المجتمعية بشكل مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير بعض المقررات الدراسية خلال الفترة الماضية وجار تحديث باقى المقررات بشكل مستمر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير وتحديث المناهج يأتى فى إطار خطة تطوير التعليم، لافتة إلى أن مدارس التعليم المجتمعى تخدم فئة مهمة من الطلاب المتسربين من التعليم ومن ثم فتحديث مناهجها لتواكب التغيير شىء ضرورى، إضافة إلى تزويد المدارس بسبورات ذكية ومنح المعلمين أجهزة تابلت للدخلو على بنك المعرفة المصرى، والبحث على المعلومات فى إطار تفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصرى نحو مجتمع مبدع ومفكر متعلم.