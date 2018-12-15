شكرا لقرائتكم خبر عن «عشان جمالها يبان».. حملة مجتمعية لإعادة حى الزمالك لصورته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى يوم الجمعة من كل أسبوع، ما بين العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، يخرج العشرات من سكان حى الزمالك، مستغلين العطلة الأسبوعية، مقررين النزول إلى شوارع الحى الراقى، وتنظيفها مستخدمين معدات النظافة اليدوية، وقفازات مطاطية، وأكياس قمامة، فى محاولة لإعادة حى الزمالك إلى صورته الأولى. «عشان جمالها يبان».. شعار اختارته جمعية تنمية خدمات حى الزمالك، للحملة التى بدأتها قبل خمسة أسابيع للتنظيف، وحل مشكلة النظافة بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع إدارة الحى ومحافظة القاهرة، والجهود الذاتية للسكان.

نهلة بكرى، منسقة حملة تجميل الزمالك، أحد أعضاء جمعية خدمات تنمية الحى، قالت إن الجمعية منذ التأسيس فى التسعينيات كانت لديها محاولات لحل أزمة القمامة فى الزمالك، إلا أنها لم تتجاوز ما وصفته بـ«العلاج المؤقت للمشكلة» والمتمثل فى وضع صناديق القمامة فى الشوارع وأمام المحال فقط، وبالتالى لم يكن هناك مشروع يملك صفة الاستدامة لحل أزمة تراكم القمامة من جذورها بالزمالك.

وفى العام الماضى، انضمت وزيرة البيئة الأسبق الدكتورة ليلى إسكندر إلى الجمعية، وكان لديها مشروع خاص للنظافة، وقررت تجربة المشروع على حى الزمالك.

قبل البدء فى المشروع اتفق أعضاء الجمعية على إجراء بحث ميدانى لمعرفة أسباب تواجد القمامة فى الحى، وبدأ البحث بالتنسيق مع إدارة حى الزمالك ومحافظة القاهرة، وكانت النتيجة حسبما قالت نهلة، متمثلة فى فرز القمامة فى الشارع من قبل بعض جامعى القمامة، وهناك بعض السكان يلقون بالقمامة فى الشارع، وأكدت أن مشكلة القمامة الرئيسية متمثلة فى إلقاء طلاب 26 مدرسة «عدد المدارس الموجودة بالزمالك»، والكليات الأربع المتواجدة فى الحى، بقايا الطعام والقمامة فى الشارع، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين غير المسجلين وإلقائهم القمامة فى الشارع بشكل عشوائى.

بعد حصر أسباب المشكلة شكلت الجمعية لجنة لإعداد الحلول ووضع هدف واحد بحسب نهلة، وهو «أن تكون الزمالك خالية من القمامة والمتسولين والضوضاء وإعادة المنطقة إلى رونقها»، وكانت البداية حملة تنظيف من قبل سكان الزمالك، وتضمن توعية للسكان بأهمية الحفاظ على رونق الزمالك.

وفى العاشرة صباح كل يوم جمعة، يجتمع السكان فى الشارع المقرر تنظيفه، حاملين أدوات التنظيف التى جمعوها بالجهود الذاتية، ومعدات لرفع القمامة، بالإضافة إلى المرور على الشوارع لرصد ما بها من مشكلات ورفعها إلى إدارة الحى والمحافظة.

وتابعت نهلة: «عملنا حملة توعية فى المدارس والكليات وللسكان اعتمادا على رفض المجتمع للقذارة، ووجدنا تجاوبًا ملحوظًا للحملة، خاصة من فئة كبار السن من 50 حتى 80 سنة، وأسسنا (جروب) على الفيس بوك والإنستجرام لدعوة الشباب للمشاركة بالحملة». وأعدت الجمعية بروتوكول تعاون مع الكليات الموجودة بالزمالك لإعداد يوم للبيئة، بالإضافة للتعاون مع إدارة غرب القاهرة التعليمية لمشاركة طلاب المدارس بالحملة.

وكانت الجمعية أعدت حملة أيضًا لتنظيف حدائق الزمالك مثل «حديقة الأسماك»، «الحديقة الزهرية»، و«حديقة الحرية»، بالإضافة إلى تدشين حملة «إرعى رصيفك» لترميم أرصفة الزمالك.