شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفرنسا يزور كاتدرائية الأقباط فى باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا، أن الدولة تواجه حرباً شرسة على كل المستويات الداخلية والخارجية تستهدف تشويه صورتها وما يحدث بها من إصلاحات، فضلاً عن معركتها الأساسية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة ٣٠ يونيو وهى الحرب على الإرهاب.

وقال بدوى خلال زيارته لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة «دراڤى» فى باريس، للقاء الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر باريس الدولى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إن ما حدث فى بئر العبد يؤكد أن الإرهاب يضرب المسيحيين والأبرياء لاستهداف مصر، وأضاف أن «الدولة كانت فى طريق مظلم، ودخلت معركة قوية، وكانت على وشك أن تنزلق إلى الفوضى وتتحول إلى دولة فاشلة».

وأشار السفير المصرى لدى فرنسا إلى تعليمات القيادة السياسية للبعثات الدبلوماسية بتفعيل المواطنة بين المصريين فى الخارج، بالتزامن مع حرص الرئيس على تفعيل المواطنة داخل مصر، وقال: «لا يوجد فى قاموس الدبلوماسية المصرية لفظ (الأقلية) عند الحديث عن الأقباط». وقال «بدوى» إن مصر استطاعت بقوة شعبها ووحدته أن تتجاوز مشاكل كثيرة بفضل أبنائها، لكنه لفت إلى أن «صورتنا فى الإعلام تحتاج إلى تطوير، خاصة أن هناك من يشوه صورة مصر»، مشددا على أهمية دور المصريين فى الخارج، «لأن الإعلام الداخلى ينقصه الاحتراف، ونحتاج كوادر إعلامية تصدر صورة صحيحة للخارج، فضلاً عن أهمية وجود دور الأزهر فى أوروبا».

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المشيخة أقرت المواطنة كبديل لكلمة الأقليات عام ٢٠١٦، «وهو ما يؤكد ويدعو للتعايش المشترك، وخرج المؤتمر بصورة تليق بمصر والمصريين، لأن المجموعة المصرية كانت حريصة على تقديم الصورة الحقيقية لما يجرى فى مصر، والإسلام دين التسامح، ويحرص قداسة البابا وشيخ الأزهر على رسم صورة للوحدة على أرض الواقع، وهو ما جسدته الكنيسة المصرية بباريس، فأصبح لنا بيت عائلة على أراضى فرنسا».

وقال البطريرك كريكور كوسا، بطريرك الأرمن الكاثوليك: «حصلت على الجنسية المصرية فى عام 2004 وأفخر بهذا لأن الأرمن جزء من ثقافة مصر وحضارتها وتاريخها، والعثمانيون الأتراك قتلوا وأبادوا 1.5 مليون أرمنى خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما نطالب بالتحقيق فيه».

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يمثل تحولاً مهماً فى الاستراتيجية الفرنسية للتعامل مع منطقة الشرق والأقيليات الموجودة بها، وسعى للخروج بوسائل جديدة أيضاً للتعاون مع مصر، وكان للوفد دور مهم فى الإعلان الختامى، والوفد قدم صورة تليق بالدولة المصرية.

وقال النائب ثروت بخيت: «قدمنا صورة واقعية عن مصر بأنها بلد المواطنة، وكشفنا التقاعس الأوروبى والفرنسى فى مساعدتنا للخروج من الأزمة، وأكدنا لهم أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة وعن أوروبا، وإن كل إرهابى لن يقتل فى مصر أو يقبض عليه سينتقل إلى أوروبا وينفذ عملياته الإرهابية بها».

محمد زيان