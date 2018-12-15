شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: اختيار الأئمة الأكثر تميزًا للتدريب بالهيئة الوطنية للتدريب وأكاديمية الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقى د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نحو مائتي إمام وإداري وواعظة من أكثر العاملين بالأوقاف تميزا علميا أو إداريا حسب اختصاص كل منهم كمجموعة أولى السبت ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ م بمسجد النور بالعباسية.

يأتى هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات متتابعة لاختيار المجموعة الأولى للتدريب بالهيئة الوطنية للتدريب، والمجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين التي سيتم افتتاحها رسميا يناير المقبل ٢٠١٩ م، إضافة إلى مائة إمام واعظة وإداري للالتحاق بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية للحصول على درجة التخصص الماجستير من خلال مائة منحة مجانية توفرها الوزارة والمعهد سنويا للعاملين بالأوقاف.

كما يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى جميع العاملين بها علميا ومهنيا وإداريا، وعلى التدريب والتأهيل وفق أفضل البرامج التدريبية وأحدثها وأكثرها تطورا وفق ما تقتضيه علمية التجديد والتحديث وخطة التطوير الشامل الذي تقوم به الوزارة.