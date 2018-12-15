شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح بين نواب السنبلاوين برعاية الشيخ «هاشم و طايع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، الجمعة، مصالحة بين نواب دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بعد خصام دام بينهم لمدة عامين.

حيث عقد رئيس جامعة الأزهر الأسبق جلسة صلح بين النواب: العميد هشام الحصري، واللواء أحمد العوضي، وأحمد همام، في منزل الحاج محمد عبدالكريم النجار والذي تبرع ببناء مسجد الرحمن الرحيم في قرية ميت غريطة مركز السنبلاوين.

حضر جلسة الصلح المهندس مختار الخولي، وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة الدقهلية، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، ومنال الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة.

وتبادلت القيادات الدينية الكلمات التي تحث على الصلح، وتصافح النواب وتبادلوا الأحضان عقب المصالحة واتفقوا على انتهاء أي مشاكل بينهم ثم انتقلوا مع قيادات المحافظة بعدها إلى مقر رئاسة المركز وعقدوا لقاء تبادلوا فيه العتاب وكلمات الصلح.

وقال المهندس مختار الخولي، السكرتير العام بالمحافظة «التوافق بين النواب مهم ليؤدوا دورهم الرقابي والتشريعي على أعلي مستوي، بالإضافة إلى خدمة المواطنين، والحمد لله كان اليوم سعيد وانتهي نهاية سعيدة، وأتمني ألا يتدخل أحد بينكم، وإن بعض الظن إثم.

وأضاف «أنتم أكبر من أن يتدخل بينكم أحد فأنتم القمة والقيادة، وأساس الشعب الذي اختاركم لتكونوا لسانه الذي يتكلم به، ولا يمكن أن تتوقفوا عن الكلام من أجل أسباب ليس لها وجود، ووفقكم الله لخدمة دائرة السنبلاوين وخدمة مصر.

وأكد اللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد أن هذا المركز من أكبر المراكز وعندما يكون هناك تناغم بين النواب يصب كله في مصلحة المواطن.

وقال النائب العميد هشام الحصري، أنا أشكركم على هذه المبادرة، فنواب الدائرة قامات عظيمة وأنا أتعلم منهم، وهم أفاضل، وإن شاء الله القادم أفضل، ونكون على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الدائرة، وأنا أسعد حظ بهذه المبادرة ليكون هناك تناغم وإيجابية في العمل ومع الأجهزة التنفيذية.

وشدد النائب اللواء أحمد العوضي، على حرصه على المصالحة بين النواب، وكنت أتمني أن يكون هذا الصلح من بداية النجاح في المجلس، وأنا دائما حريص على أن علاقاتي بالنواب في الدائرة متميزة، فنحن أبناء دائرة واحدة، وغير مقبول أن نظهر داخل المجلس أو خارجه بخلاف هذه الروح ونحرص على المصلحة العامة.

وعبر النائب أحمد همام عن سعادته بوجود صلح مع زملائه النواب في الدائرة، وقال :«لعل الساعة التي اتفقنا فيها تكون ساعة إجابة في حضور القيادات الدينية، فاللواء أحمد العوضي أخونا الكبير، وسنكون يد واحدة خلال الفترة القادمة.