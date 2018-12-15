شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: «عفو الله الكريم» موضوع خطبة الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع «عفو الله الكريم» موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢١ من ديسمبر ٢٠١٨ م.

وفي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام، وبيان أوجه العظمة في هذا الدين القيم، وبيان مدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، وعظيم منه عليهم وعفوه الكريم عنهم متى أنابوا إليه، فهو العفو، وهو الغفور، وهو الرءوف، وهو الرحيم، وهو الودود، وهو الكريم، وهو الشكور، وهو واسع الفضل والرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها، سائلين الله عز وجل أن يكرمنا بكرمه، وأن يمن علينا بعفوه، وأن يشملنا بواسع وعميم رحمته.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة بمحافظة بورسعيد مشاركة للمحافظة الباسلة في عيدها القومي، كما يلتقى بهذه المناسبة قيادات الدعوة بالمحافظة.