شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحر الأحمر»: لجنة فنية لمراقبة الجراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، قرر تكليف لجنة فنية للقيام بأعمال الفحص والمسح ومراقبة الجراد، بمدن جنوب البحر الأحمر، مكونة من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، والمهندس مصطفى أحمد سعودي، مدير عام مكافحة الجراد، والمهندس أسامة ربيع مصطفى، مدير إدارة مكافحة الجراد بالوزارة.

وأوضح بيان لمديرية الزراعة بالبحر الأحمر أن اللجنة التي رافقها المهندس ماهر عبدالقادر سويلم، مدير عام مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، بالمرور على مناطق على «مرسى علم- حماطه- وادى الجمال- الشلاتين- أبورماد- وادى الديب- الشريط الحدودى مع السودان» لفحص ومسح لمراقبة الجراد، ومدى خطورته في هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع مديري قواعد مكافحة الجراد في«أسوان- قنا- برج العرب- سفاجا- مرسى علم- أبورماد- الشلاتين- حلايب».