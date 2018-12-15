شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن بدء الحفر بـ"مثلث ماسبيرو" استعدادا لإنشاء الأبراج السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن شركات المقاولات التى ستنفذ إنشاء الأبراج السكنية بمثلث ماسبيرو بدأت فى الحفر، لبدء تنفيذ أعمال الإنشاءات.

وأضاف نائب المحافظ، إنه من المخطط إنجاز مشروع مثلث ماسبيرو فى ثلاث سنوات، موضحاً أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، سيتعاقد مع شركات أكثر للانتهاء من التنفيذ فى فترة أقل.

يذكر أنه المقرر أن يتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، "فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى"، وأطوال الأبراج سيصل لـ30 دورًا، وسيتم تنفيذه بحيث يكون عبارة عن صورة مصغرة من دبى، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.