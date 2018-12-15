شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعًا للزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعًا للزحام أثناء أعمال تطوير التى تستغرق لمدة شهر، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وستكون هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى عباس، وتقرر أن تكون مواقع العمل فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلاً ونهارًا .

ووضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.