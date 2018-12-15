شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. القوى العاملة تسلم اليوم "هويات" المصريين مستحقى معاشات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: الصحة: إطلاق حملات "تنظيم الأسرة" بـ6 محافظات للسيدات بالمجان.. الأحد الصحة: ضبط مصنع أدوية غير مرخص ينتج ملطفات لالتهاب الحلق مغشوشة بالإسكندرية وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: استعدادات "التعليم" للامتحان التجريبى لأولى ثانوى × 5 معلومات وزارة التضامن: وزارة التضامن: صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى ماراثون تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وزارة النقل: وزارة النقل: النقل: انتهاء تنفيذ 98% من محور الدخيلة بالإسكندرية بتكلفة 492 مليون جنيه وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الخدمات الزراعية": توفير 504 ألف طن أسمدة للمحصول الشتوى ولا توجد أزمات «الزراعة» تتسلح بمنظومة «الباركود» لمراقبة الأسمدة المدعومة.. الخدمات والمتابعة: هدفها ضبط المتلاعبين والمهربين لوصول الدعم لمستحقيه.. الأختام المعتمدة فى النظام الجديد غير قابلة للتزوير وتمنع التلاعب وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: انطلاق فعاليات المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب معاهد "التعليم العالى" وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: اليوم.. "القوى العاملة" تعلن تسليم "هويات" المصريين مستحقى معاشات العراق العراق يمنح رواتب تقاعدية لمصريين عملوا بمؤسسات حكومية فى الثمانينيات.. "القوى العاملة" تناشد المستحقين التقدم الأحد المقبل إلى الوزارة للحصول عليها.. محمد سعفان: انتهاء 97% من أزمة "الحوالات الصفراء" وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: الأوقاف ترد على مزاعم بيع أصول وممتلكات الوزارة وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: "الإسكان" تعلن إجراءات وآليات التعامل مع حاجزى الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعى غدًا.. أخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. القوى العاملة تسلم اليوم "هويات" المصريين مستحقى معاشات العراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .