شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تنخفض الرؤية نتيجة للشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 12 23

طنطا 12 22

دمنهور 13 22

الإسكندرية 12 22

بلطيم 13 22

مطروح 12 23

السلوم 10 22

سيوة 09 23

بورسعيد 14 22

دمياط 15 22

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 09 22

السويس 13 23

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 13 23

نخل 02 20

نويبع 14 25

طابا 11 23

كاترين 03 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 10 23

المنيا 08 23

أسيوط 08 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 10 24

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة المنورة 18 28

الرياض 13 22

المنامة 19 24

أبوظبى 18 27

الدوحة 19 26

الكويت 21 21

دمشق 03 15

بيروت 15 20

عمان 06 16

القدس 07 16

غزة 11 20

بغداد 08 18

مسقط 22 27

صنعاء 05 23

الخرطوم 18 33

طرابلس 13 20

تونس 10 15

الجزائر 09 15

الرباط 08 16

نواكشوط 17 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 05

اسطنبول 06 11

إسلام آباد 03 18

نيودلهى 08 21

جاكرتا 25 33

بكين 05- 03

كوالامبور 23 30

طوكيو 01 09

أثينا 12 17

روما 03 11

باريس 03- 02

مدريد 03 11

برلين 03- 01

لندن 00 03

مونتريال 00 04

موسكو 07- 03-

نيويورك 02 09

واشنطن 03 10