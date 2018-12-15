شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة برلمانية لوزير الرياضة لعرض خطته بشأن الاستعداد لاستضافة كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عطية مسعود، عضو "مستقل" بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مصر قادرة على استضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، حيث إن البنية التحتية قادرة على استقبال هذه البطولة الرياضية القارية، كما أن مصر لديها العديد من الملاعب القادرة على أن تستضيف لقاءات البطولة الإفريقية.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن انتصار مصر فى معركتها ضد الإرهاب، إلى جانب انتشار الأمن فى الشوارع المصرية، كلها عوامل تعزز فرص عمل استضافة تلك البطولة الرياضية.

ولفت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض الملاعب التى قد تحتاج لتطوير وهذا لن يستغرق وقتًا طويلاً، لافتًا إلى أن البرلمان سيستضيف وزير الشباب والرياضة للاستماع إلى خطته بشأن استعدادات مصر لاستضافة البطولة حال تم اختيارها من قبل "الكاف"، لافتًا إلى أن ملاعب مثل استاد القاهرة وكذلك استاد الإسماعيلية، وبرج العرب، وغيرها من الملاعب الكثيرة قادرة على استضافة هذا الحدث الرياضى الهام.