شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 15/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تنخفض الرؤية نتيجة للشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة الى الارتفاع، لكن مع بقاء الأجواء باردة.

وتسود أجواء باردة في عموم المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتهب رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق الجبال، تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل كبير خاصة مع ساعات الليل والصباح.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً فوق الجبال، تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة.