شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعي ضحيتي حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ضحيتي حادث المنيا (عماد كمال صادق وديفيد عماد كمال)، مقدما العزاء لجميع أفراد أسرتهما.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح اليوم الجمعة إن صلوات تجنيز الضحيتين، اللذين قُتلا أثناء تواجدهما بمنطقة كنيسة "نهضة القداسة" بالمنيا خلال أداء عملهما في رفع أنقاض المنزل المقابل للكنيسة، أقيمت أمس بكنيسة "القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا" بالمنيا.

صلى صلوات الجنازة إلى جانب الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، ولفيف من الآباء الكهنة.