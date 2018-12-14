شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة ترحل 35 أفريقيا لمخالفة شروط الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بترحيل 35 أفريقيا إلى بلادهم بعد محاولتهم التسلل إلى دول الجوار ومخالفتهم شروط الإقامة.

وأوضح مصدر، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات من القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية وضمت 35 أفريقيا من السودان وأثيوبيا ودول اخرى، وبمناقشتهم أقروا بأنهم حاولوا التسلل إلى دول الجوار.

وأضافت المصادر، أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات دولية إلى دولهم بعد فحص أوراقهم، وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.