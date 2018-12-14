شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة ترحل 35 أفريقيا لمخالفة شروط الإقامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بترحيل 35 أفريقيا إلى بلادهم بعد محاولتهم التسلل إلى دول الجوار ومخالفتهم شروط الإقامة.
وأوضح مصدر، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات من القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية وضمت 35 أفريقيا من السودان وأثيوبيا ودول اخرى، وبمناقشتهم أقروا بأنهم حاولوا التسلل إلى دول الجوار.
وأضافت المصادر، أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات دولية إلى دولهم بعد فحص أوراقهم، وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة ترحل 35 أفريقيا لمخالفة شروط الإقامة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .