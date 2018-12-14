شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تفند 9 شائعات فى 4 أيام.. لا صحة لانخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر.

الحكومة تفند 9 شائعات فى 4 أيام.. لا صحة لانخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 621 جنيها للجرام

غدًا.. أخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

الصحة تطلق حملات "تنظيم الأسرة" الأحد بـ 6 محافظات لتقديم الخدمة بالمجان

بالأسماء.. مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات شملت تغيير 12 رئيس مباحث

إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة "فيديو الهرم" بكفالة 5 آلاف جنيه

غدا طقس دافئ بمعظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 13 درجة

ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين لـ 17 خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

فيديو.. القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالعملة بـ16 مليون جنيه و50 ألف دولار

مصر تحصد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ

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