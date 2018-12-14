شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: تأجيل بناء سد النهضة 4 سنوات بسبب مشاكل فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، إن إثيوبيا أعلنت تأجيل بناء سد النهضة 4 سنوات بسبب مشاكل فنية هندسية فى السد، مضيفا: "ربك كريم طلعت الشركة إللى عامله الشغل عمله غلط.. مركبين حاجات غلط". وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، " خذوا وقت زى ما أنتوا عاوزين علشان السد يطلع أعظم حاجة قدامكوا لحد 2022.. فكوا السد كله وأبدا من أول وجديد". وأوضح عمرو أديب، أن الدولة خلال السنوات الماضية كانت تقوم بترشيد المياه وبناء محطات لتحلية مياه البحر.

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