شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: حريق فى بريمة حفر على بعد ٣٥ كيلو جنوب مدينة رأس سدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه شب حريق فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموى عسل ٣٤ الذى يقع فى منطقة صحراوية على بعد ٣٥ كم جنوب مدينة رأس سدر .

وأضاف فى بيان له، أنه حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق ، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة وجارى حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته وأن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية .