ساويرس عن إدارة "أوراسكوم" للأهرامات: فرصة لرد الجميل لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس نجيب ساويرس، إن الهدف من توقيع شركة "أوراسكوم" للاستثمار عقد لإدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم.

وأضاف "ساويرس"، في تصريحات لجريدة "حابي" بقوله: "التحدي لإدارة هذا المشروع ليس الربح لأن كافة عوائد التذاكر والانتقال تؤول إلى هيئة الأثار"، واصفًا التعاقد بأنه فرصة لرد الجميل لبلد له فضل كبير علينا وإعادة رونق وجمال المنطقة.

يشار إلى أن المجلس الأعلي للآثار، وقع أمس الخميس، عقدًا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأشارت وزارة الآثار، في بيان لها إلى أن هذا العقد يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.