البابا تواضروس ينعي ضحيتي حادث إطلاق النار بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
قدم البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لأسرة عماد كمال صادق وديفيد عماد كمال، ضحيتي إطلاق نار بالمنيا، طالبًا لنفسيهما نياحةً وراحةً مع جميع المقدسين.
وقالت الكنيسة في بيان اليوم الجمعة، أن البابا تواضروس يطلب عزاءً للأنبا مكاريوس الأسقف العام.
وأقيم أمس الخميس بكنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا بالمنيا، صلوات تجنيز عماد كمال ونجله ديفيد، اللذين قتلا برصاص حارس كنيسة نهضة القداسة بالمنيا أثناء تواجدهما بمنطقة الكنيسة لأداء عملها في رفع أنقاض المنزل المقابل للكنيسة.
ترأس صلوات الجنازة إلى جانب الأنبا مكاريوس، الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، ولفيف من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة بالمنيا.
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