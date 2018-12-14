الجريمة في أسبوع.. تعذيب وانتحار وفيديو إباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الأسبوع الماضي عدة جرائم شغلت الرأي العام، وآخرى تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين قتل "عروس إمبابة" بسبب الشك في سلوكها، وربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بمركز الخصوص بعد مرور أسبوع على زواجهما والقبض على اثنين منفذي حادث الهجوم على مواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع.
أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بتاريخ 2 نوفمبر الماضي.
أظلمت الدنيا في وجه "أسماء"، (18 سنة)، بعدما أرغمتها أسرتها على الزواج رغم صغر سنها، فقررت الرفض بطريقتها، في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء قبل الماضي، حزمت أمرها وصعدت فوق شرفة منزلها، وقفزت من الدور السادس لتتخلص من إجبارها على عيش حياة غصبا.
توصلت تحريات مباحث مصر القديمة، بالتنسيق مع شرطة المترو، إلى هوية المرأة التي ألقت بنفسها أمام المترو في محطة دار السلام، إذ تبين أنها تدعى "عواطف. ا"، 25 سنة، متزوجة من تاجر.
صباح الخميس قبل الماضي، أمسك "س. م" يد صديقه "سيف الدين. إ" المتهم بقتل مُدرِّسته، وهنأه بعيد ميلاده "كل سنة وأنت طيب عيد ميلادك بكرة"، لكنه فوجئ برد فعل الأخير حينما قال: "هيبقى أسود يوم في حياتي. لازم أقتل ميس هانم".
لم يتخيل "محمود م." ممرض، أن عودته المفاجأة صباح الإثنين الماضي، إلى بيته ستودي بحياته؛ نسي الشاب العشريني أوراقًا خاصة بالعمل، فعاد مسرعًا ليجد زوجته تخونه مع شخصًا آخر خبأته داخل "الدولاب" وعندما اشتد الصراع بينهما، ساعدت الزوجة عشيقها على التخلص من زوجها.
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، باستدعاء محامية اتهمت 5 أشخاص باغتصابها بعد تخديرها، لاستكمال سماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
ألقى ضباط قطاع الأمن العام، القبض على عامل خنق طفلة جاره حتى الموت، ووضعها فى "جوال" لإخفاء جريمته، لسرقة قرطها الذهبي فى سوهاج.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة؛ إثر تعدي شقيقها وعمها عليها بالضرب المبرح بمنطقة إمبابة.
أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين بمساعدة السائحين المتورطين في تسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية وتصويرهما فيديو مخلًا وفاضحًا ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
فتحت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في واقعة تعذيب نزلاء دار أيتام بكفر غطاطي.
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